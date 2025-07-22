Саратовцев предупредили об опасности цветущей летом Волги

Эксперт СГУ зафиксировал опасное цветение Волги под Саратовом.

Метеоролог Максим Червяков сообщил в соцсетях о масштабном цветении воды в Волге, заметном даже с высоты. В своем Telegram-канале ученый опубликовал фото зеленых полос вдоль берегов, особенно в затонах.

Причины явления — теплая вода и солнце, медленное течение в водохранилище, а также попадание удобрений и сточных вод в реку.

Червяков предупредил, что некоторые водоросли выделяют токсины, опасные для людей и животных. Купаться в таких местах небезопасно.

Ученый предложил саратовцам помочь составить карту цветения, отправляя свои фото реки.