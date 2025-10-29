Саратовская область получит на развитие местного бизнеса дополнительно 16,7 миллиона

Правительство Российской Федерации скорректировало основные статьи федерального бюджета на 2025 год, утвердив дополнительные ассигнования для программ поддержки бизнеса в регионах.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 27 октября.

В соответствии с обновленной редакцией документа, субъекты Федерации получат расширенное финансирование на развитие предпринимательского сектора. Если ранее на эти цели по стране предусматривалось 533 млн рублей, то после пересмотра общая сумма поддержки малого и среднего бизнеса достигла 1,4 млрд рублей.

В результате данных изменений Саратовская область, которая изначально не фигурировала в перечне получателей федеральной помощи на 2025 год, получит 16,7 млн рублей для реализации мероприятий по поддержке местных предпринимателей.

Ольга Сергеева