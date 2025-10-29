Под Саратовом у женщины ночью на улице отобрали рюкзак с деньгами

В городе Балаково правоохранительные органы задержали подозреваемого в уличном ограблении по горячим следам.

Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел ночью на улице Вокзальной.

27 октября в полицию обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о нападении. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина силой отобрал у нее рюкзак, в котором находились документы, мобильный телефон и 4000 рублей наличными.

В течение того же дня оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Балакова, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что похищенные деньги потратил, а остальные вещи выбросил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.

Ольга Сергеева