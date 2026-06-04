Саратовская область получит несколько миллиардов на обновление общественного транспорта

Федеральное финансирование пойдет на обновление парка общественного транспорта региона.

Соответствующая информация опубликована на сайте Правительства РФ по итогам заседания Кабинета министров.

Программа поддержки рассчитана на три года и охватит четыре региона: Саратовскую, Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области. Общий объём выделяемых средств составит 10,8 миллиарда рублей.

Первый транш в размере 5,5 миллиарда рублей в субъекты РФ поступит уже в 2026 году.

На эти деньги планируется закупить новую технику — автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы. Кроме того, часть финансирования направят на строительство сопутствующей инженерной инфраструктуры.

Ольга Сергеева