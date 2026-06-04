В городе Балаково сбили шестилетнего мальчика и 40-летнего мужчину

В Балакове 3 июня произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Два участника дорожного движения получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Первый инцидент случился в 16:20. Во дворе дома № 105 по улице Ленина автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на шестилетнего мальчика.

Второй наезд произошёл спустя три часа. В 19:25 на улице Каховская у дома № 80/2 водитель автомобиля Renault Logan, 73-летний мужчина, сбил 40-летнего пешехода.

Оба пострадавших с травмами доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По фактам ДТП проводятся проверки для установления всех обстоятельств происшествий.

Ольга Сергеева