Саратовская область пользуется большой популярностью среди трудовых мигрантов из Индии

Индия стала лидером по количеству трудовых мигрантов в России.

В 2026 году Индия обогнала Китай по количеству выданных разрешений на работу в России, что стало значимым событием на рынке труда. Согласно исследованию, проведенному Московской школой управления Сколково и группой компаний «Интруд», для граждан Индии было выделено 90 384 квоты на работу, в то время как для граждан Китая — 89 057 квот из общего числа 278 940 разрешений.

Основная часть индийских работников будет сосредоточена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где ожидается наибольший спрос на их труд. На втором месте по числу выданных разрешений находится Приволжский округ, в котором лидируют Татарстан и Саратовская область. Также индийские мигранты будут работать в Дальневосточном, Уральском, Южном, Сибирском и Северо-Кавказском регионах.

Это изменение в структуре трудовой миграции связано с растущим интересом индийских специалистов к российскому рынку и изменениями в экономической ситуации. Эксперты отмечают, что индийские работники востребованы в различных отраслях, включая строительство, IT и сферу услуг. Ожидается, что это сотрудничество будет углубляться, что открывает новые перспективы для обеих стран.

Ольга Сергеева