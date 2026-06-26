В Саратовской области появится новый многофункциональный комплекс для туристов

Саратовская область представила инвестиционные проекты на KazanForum-2026.

В Казани, столице Татарстана, в июне 2026 года прошел значимый международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это мероприятие стало важной платформой для обсуждения инициатив в области инновационных технологий и привлечения инвестиций. Представители Корпорации развития Саратовской области активно участвовали в форуме, демонстрируя инвестиционный потенциал региона.

В рамках KazanForum-2026, который проходил с 14 по 15 мая, были представлены различные инвестиционные проекты Саратовской области.

Среди них:

Создание многофункционального туристического кластера: Проект направлен на развитие туризма в регионе и привлечение туристов как из России, так и из-за рубежа.

Строительство современного гостиничного комплекса: Комплекс будет включать обширную спортивно-оздоровительную базу, что сделает его привлекательным для туристов и местных жителей.

Запуск предприятия по производству бытовой техники: Этот проект нацелен на развитие местной промышленности и создание новых рабочих мест.

Форум собрал более 22 тысяч участников из 96 стран и 82 регионов России, что на 15% больше, чем в предыдущем году. В рамках мероприятия было подписано 130 соглашений о сотрудничестве на сумму более 1 миллиарда рублей, что подчеркивает его значимость для укрепления торгово-экономических связей.

KazanForum является ключевой площадкой для диалога между Россией и странами исламского мира, способствуя развитию научно-технических, социальных и культурных связей. В этом году форум также включал в себя международный конгресс «Энергетическая безопасность Евразии» и презентацию каталога инвестпроектов со всей России. Участие Саратовской области в KazanForum-2026 стало важным шагом в продвижении инвестиционных возможностей региона и укреплении его позиций на международной арене.

Ольга Сергеева