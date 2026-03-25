Саратовская область поставляет за рубеж пятую часть всего агроэкспорта ПФО

Регион поставил на экспорт более 1 млн тонн агропродукции в 2025 году.

В Москве под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева состоялось совещание, посвященное роли регионов в развитии внешней торговли продукцией агропромышленного комплекса. Саратовскую область на мероприятии представлял губернатор Роман Бусаргин.

Как сообщил глава региона, по итогам 2025 года область экспортировала свыше 1 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Это составляет пятую часть от общего объема агроэкспорта Приволжского федерального округа.

География поставок охватывает страны СНГ, а также государства Азии и Ближнего Востока. В планах региона — дальнейшее наращивание экспортного потенциала с акцентом на переработанную продукцию, а не на сырье. Основной упор сделан на развитие масложировой отрасли: здесь уже реализованы инвестиционные проекты по увеличению мощностей производства растительных масел и промышленных жиров.

На совещании также была отмечена задача, поставленная президентом России, — к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК в 1,5 раза. Как подчеркнул Роман Бусаргин, необходимые региональные механизмы для достижения этого показателя уже разработаны.