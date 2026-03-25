В Саратовской области весной продолжается рост цен на куриные яйца

Куриное яйцо в Саратовской области дорожает на 4% в неделю.

С начала 2026 года куриное яйцо в России подорожало на 14,1%, а в марте рост цен ускорился до 4% в неделю, сообщает Росстат. В Саратовской области, по данным местной статистики, продукт с начала месяца прибавляет в цене 2,8–4% еженедельно. Продавцы не успевают менять ценники, хотя до Пасхи еще далеко, передает «МК в Саратове».

В федеральной Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объясняют подорожание низкой базой прошлого года. В 2025 году яйцо подешевело более чем на 20% — как в рознице, так и в закупке. В феврале 2026 года поставщики начали корректировать отпускные цены, чтобы компенсировать инфляцию и рост издержек. Спрос при этом остается в пределах сезонной нормы, дефицита нет.

В саратовских магазинах яйцо первого сорта стоит 80–125 рублей, отборное — 130–150 рублей. На рынках цены выше: отборное из местных хозяйств — 150 рублей за десяток, первое — 140–145.

Гендиректор союза «Саратов-Птицепром» Валерий Наумов связывает рост цен с восстановлением спроса. Летом и осенью 2025 года, по его словам, продукт продавали ниже себестоимости — по 30–40 рублей за десяток. «Любое производство — это бизнес, он не может работать в убыток», — пояснил эксперт. С ноября отпускная цена поднялась до 60 рублей, сейчас идет сезонный рост перед Пасхой, после чего яйцо начнет дешеветь.

В региональном минсельхозе подтверждают: дефицита нет. В 2025 году область произвела 1,2 млрд яиц — на 20% больше, чем годом ранее. В январе 2026 года объемы выросли еще на 17%.

Ольга Сергеева