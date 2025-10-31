Саратовская область представила туристический потенциал будущим инвесторам

Представители региона приняли участие в федеральном мероприятии «День Инвестора: Туризм 2.0», организованном Корпорацией «Туризм.РФ».

Министр инвестиционной политики Александр Марченко и директор Корпорации развития Александр Храпугин презентовали инвестиционные возможности области.

Были представлены меры поддержки инвесторов, включая упрощенную аренду земельных участков и налоговые льготы. Подчеркнуто уникальное сочетание природных ресурсов, культурного наследия и выгодного географического положения региона.

Для потенциальных инвесторов уже сформирован реестр свободных площадок с готовыми бизнес-кейсами, что ускоряет запуск новых туристических проектов в области.

Ольга Сергеева