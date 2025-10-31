В Саратове серийный вор устал и уснул во вскрытом внедорожнике премиум-класса

В Энгельсе задержали серийного вора, орудовавшего в автомобилях премиум-класса.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 48-летний уроженец Уфы подозревается в серии краж из автомобилей. Злоумышленник специализировался на внедорожниках премиум-класса, выбивая стекла и похищая деньги из салонов.

Так, во время одного из своих преступлений уфимец проник в салон внедорожника и.. неожиданно заснул. Сонным его нашел владелец машины. Вору тогда повезло: он сбежал с места преступления, но вновь взялся за старое уже в соседнем Энгельсе.

Поводом для задержания стали два заявления от владельцев Toyota Land Cruiser из микрорайона Шурова гора, у которых украли 15 и 3 тысячи рублей. Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно судим за кражи и приехал в регион на заработки.

По данным полиции, общая сумма похищенного превышает 80 тысяч рублей. Ущерб от поврежденных автомобилей уточняется. На допросе задержанный объяснил свое нахождение в полиции как «стечение обстоятельств и жизненная ситуация».

Ольга Сергеева