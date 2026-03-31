Саратовская область претендует на федеральный грант для продолжения трамвайной реновации

Регион сделал очередной шаг к масштабному обновлению электротранспортной инфраструктуры.

31 марта областные власти направили в федеральный центр пакет документов на получение гранта, необходимого для участия во втором этапе масштабного проекта модернизации трамвайной сети.

В случае одобрения заявки в Саратове развернутся работы сразу на четырёх маршрутах: № 4, № 7, № 10 и № 11. Общая стоимость второго этапа реконструкции оценивается в сумму, превышающую 22 миллиарда рублей.

Напомним, ранее в областном центре уже стартовало обновление трамвайной сети. Первый этап проекта, в рамках которого был реконструирован маршрут № 3, успешно введён в эксплуатацию, а на линию вышли современные низкопольные составы. Второй этап призван закрепить успех и кардинально преобразить ещё несколько ключевых транспортных артерий города.

Ольга Сергеева