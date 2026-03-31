В России замечено тестирование «белых списков» на домашнем интернете

В Ростове-на-Дону зафиксирован инцидент, который может свидетельствовать о внедрении нового подхода к регулированию доступа в сеть.

Клиенты одного из местных провайдеров столкнулись с необычным ограничением: из всех интернет-сервисов в полном объёме работают лишь отдельные ресурсы — в частности, платформа Max, портал Госуслуг и ряд других сайтов, попадающих в категорию «благонадёжных».

Остальные сервисы оказались недоступны или функционируют с серьёзными сбоями. Оператор связи объясняет ситуацию массированной DDoS-атакой на свою инфраструктуру. Однако пользователи обратили внимание на закономерность: приложения и сайты из так называемого «белого списка» продолжают работать без каких-либо помех, в то время как остальные ресурсы заблокированы.

Эксперты и наблюдатели расценивают этот случай как возможное тестирование технологии фильтрации трафика на уровне домашнего интернета. Официального подтверждения о внедрении подобной системы на федеральном уровне на данный момент не поступало. Об этом сообщает ТГ-канал «Тренды».

Ольга Сергеева