Саратовская область презентовала мощный инвестпроект для экспорта в сотни стран мира

ООО «Энгельс Свечи зажигания» представило инвестиционный проект на мероприятии ВЭБ.РФ.

На презентации инвестиционных перспектив Саратовской области компания ООО «Энгельс Свечи зажигания» рассказала о своём инновационном проекте в Энгельсском районе.

Предприятие с 60‑летним опытом выпускает свыше 100 миллионов свечей зажигания в год, поставляя продукцию более чем в 150 стран.

Проект (2024–2029 гг.) предполагает разработку новой технологии производства свечей для автомобильной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей — с использованием керамических композитов и стеклогерметиков. Для его реализации требуется 105 миллионов рублей инвестиций.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко подтвердил, что работы идут по плану.

