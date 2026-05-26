Саратовцев научили подтверждать возраст в магазине смартфоном с Max

Жителям региона стало проще подтверждать возраст и льготы.

Первый заместитель министра экономического развития Саратовской области Олег Савенков рассказал о преимуществах использования цифрового ID в национальном мессенджере Mах.

Сервис позволяет подтвердить возраст и льготный статус — например, при покупках в торговых точках. Для этого нужно:

Настроить цифровой профиль в мессенджере Mах.

При покупке предъявить его продавцу либо отсканировать на кассе самообслуживания.

Цифровой ID выступает электронной заменой бумажных документов: теперь не нужно носить с собой справки, удостоверения и их копии — всё необходимое хранится в смартфоне.

Новая возможность призвана упростить повседневные процедуры для жителей региона и сократить время на подтверждение различных статусов в общественных местах.

Ольга Сергеева