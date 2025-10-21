Саратовская область присоединится к Большому этнографическому диктанту

В Саратовской области с 1 по 8 ноября текущего года пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам национальностей уже в десятый раз, — сообщили в министерстве внутренней политики региона.

В пресс-центре Правительства области о проведении акции в текущем году журналистам рассказали исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, председатель Общественной палаты Саратовской области, директор Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук и региональный координатор акции, директор областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова.

По словам Дениса Попонова, акция позволяет каждому оценить свой уровень знаний о народах, проживающих на территории России, а также привлекает внимание к вопросам поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия в многонациональной стране. Интерес к акции достаточно большой. В прошлом году более 35 тыс. жителей нашей области приняли участие в диктанте, а общее число участников акции превысило 3,5 млн. человек. Традиционно итоги будут подведены 12 декабря, в День Конституции.

Борис Шинчук и Ольга Жулидова рассказали о форматах и условиях проведения акции на территории области. Участие в диктанте возможно в двух форматах – очном и заочном. Главной очной площадкой станет Национальная деревня в парке Победы на Соколовой горе. Здесь диктант напишут 1 ноября руководители органов власти, общественные деятели, лидеры национально-культурных организаций. А адресами других очных площадок можно ознакомиться на официальном сайте «Большого этнографического диктанта». Здесь же с 1 по 8 ноября будет доступно прохождение диктанта в онлайн-формате.

Задания Диктанта подготовлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. На выполнение заданий Диктанта отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. Участниками Диктанта могут стать жители Российской Федерации и зарубежных стран, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства.

Подготовила Ольга Сергеева