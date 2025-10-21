Состоялась встреча Вячеслава Володина и Михаила Мишустина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Правительства Михаил Мишустин обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

По словам Вячеслава Володина, проект нового трехлетнего бюджета проработан в профильных комитетах Государственной Думы.

В среду, 22 октября, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении.

Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных Президентом РФ задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов. Внесенный бюджет сбалансирован.

Как отметил председатель Правительства, он позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

Также председатель ГД сообщил о поступающих в Государственную Думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесенных Правительством в составе бюджетного пакета.

Михаил Мишустин подчеркнул готовность Правительства к конструктивному диалогу.

Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств, добавил он.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госдумы.

Наталья Мерайеф