Саратовская область присоединится к Всероссийской минуте молчания

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Новости Саратова
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22 июня, в День памяти и скорби, жители Саратовской области вместе со всей страной почтят память героев Великой Отечественной войны. В 12:15 по московскому времени (13:15 по местному) наступит минута молчания — именно в этот момент в 1941 году прозвучало обращение о нападении фашистской Германии на СССР .

В это время:

  • Прервётся вещание телевидения и радио;
  • Остановится общественный транспорт;
  • Замолкнут предприятия, где это возможно по технологическому процессу .

Акция напомнит о 27 миллионах погибших соотечественников — на фронтах, в блокадном Ленинграде, концлагерях и тылу .

«Важно, чтобы каждый ощутил личную связь с подвигом предков», — отмечают организаторы.