Саратовская область присоединится к Всероссийской минуте молчания

22 июня, в День памяти и скорби, жители Саратовской области вместе со всей страной почтят память героев Великой Отечественной войны. В 12:15 по московскому времени (13:15 по местному) наступит минута молчания — именно в этот момент в 1941 году прозвучало обращение о нападении фашистской Германии на СССР .

В это время:

Прервётся вещание телевидения и радио;

Остановится общественный транспорт;

Замолкнут предприятия, где это возможно по технологическому процессу .

Акция напомнит о 27 миллионах погибших соотечественников — на фронтах, в блокадном Ленинграде, концлагерях и тылу .

«Важно, чтобы каждый ощутил личную связь с подвигом предков», — отмечают организаторы.