«Ангел-хранитель в белом халате»: Балашовский врач спасает бойцов на передовой

Уже два года военный медик Юлия из Балашова служит в зоне СВО, оказывая помощь раненым бойцам. Сейчас она работает в госпитале Донецкой Народной Республики, где ежедневно сталкивается с опасностями, но продолжает спасать жизни.

За проявленное мужество и профессиональную самоотверженность врач удостоена медали «За спасение погибавших». Эта награда — признание её круглосуточного подвига под обстрелами и в условиях дефицита медикаментов.

Министерство здравоохранения области гордится такими специалистами и оказывает всестороннюю поддержку медикам на передовой.