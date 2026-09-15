Саратовская область признана лидером по скорости трудоустройства за месяц в РФ

Регион вошел в топ-35 регионов по низкой безработице.

Во втором квартале 2026 года доля неработающих граждан старше 15 лет в Саратовской области составила 1,7% — это 33-я строчка общероссийского рейтинга. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат за апрель–июнь.

Показатель полностью совпал с прошлогодними цифрами за аналогичный период. При этом местный рынок труда продемонстрировал максимальную в стране скорость закрытия вакансий: на поиск новой работы жители региона тратят в среднем чуть более месяца. Для сравнения, дольше всего трудоустройство затягивается в Еврейской автономной области — около 10,7 месяца.

В целом ситуацию в России эксперты называют стабильной с исторически минимальной безработицей. Лидируют Калужская и Нижегородская области, а также ХМАО — от 0,9% до 1%. Замыкают список Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия, где уровень незанятости достиг 22,6%.

Ольга Сергеева