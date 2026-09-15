В Саратовской области пострадавшим от атак БПЛА предпринимателям снизят налоги

Анонсированы налоговые льготы для саратовских предпринимателей, пострадавших от атак дронов.

Новые предложения по льготам губернатор Роман Бусаргин представит на ближайшем заседании областной думы.

Так, для организаций и ИП на УСН предлагается снизить ставку с 6 до 2% при объекте «доходы» и с 15 до 7,5% при «доходы минус расходы».

Ещё одна мера коснётся тех, чей ущерб превысил 5% от выручки за прошлый год: их освободят от налога на имущество и транспортного налога на коммерческий транспорт.

Губернатор поручил вице-премьеру Алексею Никитину вместе с минэкономразвития провести цикл встреч с предпринимателями этого сегмента, чтобы выработать дальнейшие шаги поддержки.

Ольга Сергеева