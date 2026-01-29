Саратовская область «просела» в рейтинге по производительности труда

Саратовская область значительно опустилась в федеральном рейтинге производительности труда.

По итогам IV квартала 2025 года регион занял 44–45 место, разделив его с Тамбовской областью. За год область потеряла 24 позиции и оказалась 12-й в Приволжском федеральном округе.

Лидерами рейтинга стали Крым, Москва, Рязанская, Кемеровская области и Краснодарский край. В конце списка расположились Владимирская, Брянская, Ярославская, Воронежская области и Приморский край.

Рейтинг составлялся по результатам реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Ключевыми критериями оценки стали: выполнение плана по вовлечению предприятий, обучение сотрудников, количество запущенных и реализованных проектов, а также публикация лучших практик на специализированной платформе.

Ольга Сергеева