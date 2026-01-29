Вячеслав Володин: На 25% меньше

Такие данные по количеству детей мигрантов приводит МВД, сравнивая показатели начала 2026 года и аналогичного периода 2025 года.

Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства.

Вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов (ФЗ от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ).

Норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учёта, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания.

Ранее во исполнение закона профильные министерства утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами, а именно:

— о постановке на миграционный учёт и снятии с него;

— о подаче заявления на зачисление в школу или колледж;

— о результатах тестирования на знание русского языка;

— о факте зачисления или отчисления учащегося.

Помимо контроля за детьми мигрантов это даёт возможность принимать решения о нежелательности проживания в нашей стране их родителей, допускающих грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания в России ребёнка и возможности получения им образования.

Вступивший в силу закон — очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере.

