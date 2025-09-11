«Саратовская область – пространство для семьи»: в Поволжском институте управления РАНХиГС обсудили вопросы демографии

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС 9 сентября состоялась научно-практическая конференция «Саратовская область – пространство для семьи».

Инициатором мероприятия выступило Правительство Саратовской области.

Вопросы демографии и благополучия семьи в регионе объединили представителей органов исполнительной и законодательной власти региона, общественных организаций, регионального бизнеса, духовенства, средств массовой информации, научного сообщества и студенческой молодежи.

Главной целью конференции стала выработка рекомендаций для создания благоприятных условий для самореализации семьи и улучшения демографической ситуации в нашем регионе. Работа конференции велась на пяти дискуссионных площадках:

«Финансовая стабильность семьи как ресурс демографического подъема»;

«Все ли решают деньги? Формирование демографического поведения населения»;

«Репродуктивное здоровье как фактор демографического подъема»;

«Среда обитания: город и село, доброжелательные к семье. Как изменить облик региона?»;

«Информация и роль СМИ в решении демографических проблем».

Итоги работы площадок были подведены на завершающей панельной дискуссии, где в качестве экспертов выступили председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов и директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

«Сегодня на самом высоком уровне говорится о том, что в основе государственной политики лежит принцип семейноцентричности. На его реализацию направлен, в том числе, национальный проект президента Владимира Путина «Семья», в котором региональный минтруд принимает участие. Будем дальше развивать семейноцентричность во всех сферах. Как показал сегодняшний день, в этом вопросе есть поддержка со стороны депутатского корпуса, научного сообщества, общественности, а самое главное – есть запрос со стороны молодых людей», – обратился к участникам дискуссии министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов.

По итогам мероприятия были выработаны предложения, которые войдут в итоговую резолюцию научно-практической конференции «Саратовская область – пространство для семьи».