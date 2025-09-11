Володин: «Не сдали экзамен»

Обсуждали с вами первые итоги приёмной кампании в соответствии с новым федеральным законом, который регламентирует процесс зачисления в школы детей мигрантов.

Предварительный анализ в ряде регионов показал уменьшение их количества.

Рособрнадзор это подтверждает.

За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов.

Из них зачислено 2 964.

Это — 12,6%.

87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране.

Это результат работы нового закона.

Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребёнка, успешное освоение школьной программы.

Без знания русского языка достичь этого невозможно.

А как вы считаете?