Володин: «Не сдали экзамен»

Обсуждали с вами первые итоги приёмной кампании в соответствии с новым федеральным законом, который регламентирует процесс зачисления в школы детей мигрантов.
Предварительный анализ в ряде регионов показал уменьшение их количества.
Рособрнадзор это подтверждает.
За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов.
Из них зачислено 2 964.
Это — 12,6%.
87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране.
Это результат работы нового закона.
Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребёнка, успешное освоение школьной программы.
Без знания русского языка достичь этого невозможно.
А как вы считаете?