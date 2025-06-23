Саратовская область собрала больше половины запланированного урожая тепличных овощей

По данным на 23 июня, в регионе уже собрано 22,6 тысячи тонн овощей закрытого грунта — это на 300 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть урожая составляют огурцы (20,2 тыс. тонн), также собрано 2,2 тыс. тонн томатов и 200 тонн других овощных культур.

Всего в 2025 году аграрии области планируют получить 41 тысячу тонн тепличных овощей. Саратовская область традиционно входит в топ-10 российских регионов по производству овощей защищенного грунта, полностью обеспечивая собственные потребности и поставляя продукцию в другие регионы. Уровень самообеспеченности по тепличным овощам здесь составляет 128%, а по огурцам и помидорам достигает 180%.

Основные тепличные хозяйства расположены в Саратовском, Балаковском и Татищевском районах. Рост урожайности специалисты связывают с модернизацией тепличных комплексов и внедрением современных агротехнологий. В прошлом году область собрала 35,4 тысячи тонн тепличных овощей.