В Саратовской области 28 июня пройдет масштабный прием граждан

В субботу, 28 июня, по поручению губернатора Романа Бусаргина состоится общеобластной прием жителей региона. В нем примут участие:
- Заместители председателя правительства области
- Руководители министерств и ведомств
- Главы муниципальных районов
Губернатор лично проведет прием граждан в этот день.
Цель мероприятия – оперативное решение актуальных вопросов, волнующих жителей региона, на всех уровнях власти.
Точное время и места проведения приемов будут опубликованы дополнительно на официальных ресурсах правительства области и муниципальных образований.
Администрация губернатора Саратовской области приглашает всех заинтересованных граждан принять участие в мероприятии.