В Саратовской области 28 июня пройдет масштабный прием граждан

В субботу, 28 июня, по поручению губернатора Романа Бусаргина состоится общеобластной прием жителей региона. В нем примут участие:

Заместители председателя правительства области

Руководители министерств и ведомств

Главы муниципальных районов

Губернатор лично проведет прием граждан в этот день.

Цель мероприятия – оперативное решение актуальных вопросов, волнующих жителей региона, на всех уровнях власти.

Точное время и места проведения приемов будут опубликованы дополнительно на официальных ресурсах правительства области и муниципальных образований.

Администрация губернатора Саратовской области приглашает всех заинтересованных граждан принять участие в мероприятии.