В Саратовской области 28 июня пройдет масштабный прием граждан

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Новости Саратова
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В субботу, 28 июня, по поручению губернатора Романа Бусаргина состоится общеобластной прием жителей региона. В нем примут участие:

  • Заместители председателя правительства области
  • Руководители министерств и ведомств
  • Главы муниципальных районов

Губернатор лично проведет прием граждан в этот день.

Цель мероприятия – оперативное решение актуальных вопросов, волнующих жителей региона, на всех уровнях власти.

Точное время и места проведения приемов будут опубликованы дополнительно на официальных ресурсах правительства области и муниципальных образований.

Администрация губернатора Саратовской области приглашает всех заинтересованных граждан принять участие в мероприятии.