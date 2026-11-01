Саратовская область стала антилидером по недельному росту цен на бензин

С 20 по 26 октября бензин в Саратовской области подорожал на 2,1%.

Это максимальный прирост среди 24 регионов РФ, где отмечен рост. Средняя цена выросла на 1,33 руб., до 80,76 руб. за литр — второе значение в ПФО после Кировской области. АИ-92 подорожал на 2,86 руб. (78,44 руб.), АИ-95 подешевел на 1,24 руб. (81,61 руб.), АИ-98 — на 2,50 руб. (126,53 руб., самый дорогой в ПФО), дизель — на 2,33 руб. (80,98 руб.).

По России бензин за неделю подешевел с 78,04 до 76,64 руб.

С начала года топливо в регионе выросло примерно на 28% — с 63,08 руб. в конце декабря 2025 года (по стране — на 18,6% при инфляции 6,24%).