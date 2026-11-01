Президент наградил саратовского следователя по особо важным делам Асылгараева

Саратовский следователь Александр Асылгараев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Указ о награждении подписал Владимир Путин, отметив его «заслуги в укреплении законности и правопорядка». Награду вручил глава СК РФ Александр Бастрыкин на торжественном собрании в честь Дня народного единства в Москве.

В ведомстве подчеркнули, что награда — признание добросовестной службы и высокого профессионализма. Асылгараев возглавляет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области.