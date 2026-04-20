Саратовская область участвует во всероссийском проекте «Театральный поезд» к 150-летию СТД

Саратовские театры покажут три спектакля в рамках федерального проекта «Театральный поезд».

Регион участвует во всероссийском проекте, приуроченном к 150-летию Союза театральных деятелей России. Маршрут соединит 43 города на двух направлениях. На южном пути от Севастополя до Москвы запланированы остановки в Самаре и Уфе, где выступят саратовские коллективы.

Область представят три постановки: лирическая комедия «Барышня — крестьянка» Вольского драматического театра, интерактивный фольклорный спектакль «Жила-была Деревенька» театра «Балаганчик» (победитель гранта Президентского фонда культурных инициатив) и мюзикл «Кот в сапогах по-русски» областной филармонии имени Шнитке на стихи Давида Самойлова и музыку Бориса Чайковского.

Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

Ольга Сергеева