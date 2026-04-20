Антитеррористическая комиссия Саратова закрыла летние лагеря на Кумысной поляне из-за дронов

В Саратове закрыли летние лагеря на Кумысной поляне из-за угрозы БПЛА.
Антитеррористическая комиссия города приняла решение временно приостановить работу детских оздоровительных учреждений, расположенных в зоне Кумысной поляны. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин 15 апреля.
Мера связана с угрозами безопасности детей. Эксперты подтвердили риски после инцидентов — постройки в лагерях пострадали из-за атак беспилотников. Власти уже ищут безопасные альтернативы для летнего отдыха несовершеннолетних.
Родители, оплатившие путевки, могут вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в администрацию соответствующего лагеря.
Ольга Сергеева