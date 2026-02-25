Саратовская область упрощает предоставление земли под социальные объекты

Депутаты Саратовской областной Думы утвердили поправки в региональное законодательство, регулирующее земельные отношения.

Ключевое новшество касается порядка выделения наделов под возведение учреждений социального обслуживания — теперь инвесторы смогут оформить их в аренду, минуя аукционы.

Изменения затронули статью 16 действующего закона «О земле». Ранее предпринимателям было необходимо участвовать в торгах, что замедляло старт строительства и увеличивало административные издержки.

Новая редакция закона убирает это препятствие, давая возможность заключать договоры аренды напрямую с уполномоченными органами.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что мера призвана стимулировать создание современной социальной инфраструктуры в городах и районах области. Механизм станет практическим подспорьем в реализации действующей госпрограммы по соцподдержке населения, позволяя быстрее привлекать частные инвестиции в эту сферу.

«Мы рассчитываем, что отмена торгов существенно сократит инвестиционно-строительный цикл. Это даст импульс для появления новых пансионатов, центров реабилитации и других востребованных социальных учреждений», — говорится в сопроводительных документах к принятому закону.

Ольга Сергеева