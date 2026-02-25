Оксана Евсейкина рассказала, зачем купцы садились на саратовские калачи

В эфире радио «Комсомольская правда» рассказали, как купцы проверяли качество саратовских калачей.

В эфире первого выпуска программы «Вкус жизни» на радио «Комсомольская правда в Саратове» гастро-блогер и составитель гастрономической карты региона Оксана Евсейкина рассказала о традициях саратовской кухни и уникальности местных калачей.

Ведущая передачи Лариса Маркелова поинтересовалась у блогера, откуда появилась традиция садиться на калач и для чего это делали. Гостья эфира рассказал, что купцы так проверяли качество хлебобулочных изделий.

«Купец клал льняную салфеточку, садился на калач и он принимал форму лепёшки. И если после того, как купец вставал, калач приобретал свою первоначальную форму, значит, тест-контроль был пройден», — рассказала Евсейкина.Такая проверка позволяла закупать большие партии продукции вплоть до нескольких тонн.

Саратовские калачи отправляли в Москву, а некоторые из них, по словам эксперта, «даже посетили Париж».

Евсейкина подчеркнула, что уникальность саратовского калача связана прежде всего с особым сортом пшеницы.

«Уникальность нашего калача — это мука белотурка. У нас плодородные почвы и подходящий климат для выращивания пшеницы», — отметила она.

Гастро-блогер также напомнила, что именно в Саратовской губернии учёный Николай Вавилов проводил исследования в области селекции зерновых культур, что подчёркивает историческую значимость региона для развития отечественного хлебопечения.

Запись эфира программы «Вкус жизни» доступна на странице во «ВКонтакте».

Подготовила Ольга Сергеева