Саратовская область усиливает безопасность на водных объектах

От
Новости Саратова
-
0
1

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин представил на заседании правительства комплекс мер по защите граждан в купальный сезон. Ключевые изменения связаны с новым федеральным законом, расширившим полномочия местных властей в регулировании пляжных зон и развитии их инфраструктуры.

Статистика и меры:

  • В регионе действует 56 санкционированных пляжей (20 муниципальных, 26 при базах отдыха, 10 при детских лагерях). Актуальный список публикуется на сайте управления.
  • В 2024 году зафиксировано 46 смертей на воде. Для снижения рисков введены:
    • Штрафы до 5 тыс. руб. за купание детей без сопровождения взрослых;
    • Запрет на заплывы в зонах с запрещающими знаками.
  • Планируется создать сеть специализированных стоянок для маломерных судов.

Профилактика:
▪️ Усилен контроль за готовностью спасательных служб к ЧС;
▪️ Регулярные рейды по несанкционированным местам купания;
▪️ Информационные кампании о правилах поведения на воде.

«Безопасность зависит от совместных усилий власти и граждан. Призываю всех соблюдать правила и информировать о рисках», — подчеркнул Юрин.

Межведомственная группа продолжит мониторинг ситуацию весь купальный сезон.