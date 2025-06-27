Саратовская область усиливает безопасность на водных объектах

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин представил на заседании правительства комплекс мер по защите граждан в купальный сезон. Ключевые изменения связаны с новым федеральным законом, расширившим полномочия местных властей в регулировании пляжных зон и развитии их инфраструктуры.

Статистика и меры:

В регионе действует 56 санкционированных пляжей (20 муниципальных, 26 при базах отдыха, 10 при детских лагерях). Актуальный список публикуется на сайте управления.

(20 муниципальных, 26 при базах отдыха, 10 при детских лагерях). Актуальный список публикуется на сайте управления. В 2024 году зафиксировано 46 смертей на воде. Для снижения рисков введены:

• Штрафы до 5 тыс. руб. за купание детей без сопровождения взрослых;

• Запрет на заплывы в зонах с запрещающими знаками.

на воде. Для снижения рисков введены: • Штрафы до 5 тыс. руб. за купание детей без сопровождения взрослых; • Запрет на заплывы в зонах с запрещающими знаками. Планируется создать сеть специализированных стоянок для маломерных судов.

Профилактика:

▪️ Усилен контроль за готовностью спасательных служб к ЧС;

▪️ Регулярные рейды по несанкционированным местам купания;

▪️ Информационные кампании о правилах поведения на воде.

«Безопасность зависит от совместных усилий власти и граждан. Призываю всех соблюдать правила и информировать о рисках», — подчеркнул Юрин.

Межведомственная группа продолжит мониторинг ситуацию весь купальный сезон.