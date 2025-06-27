Саратовская область усиливает безопасность на водных объектах

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин представил на заседании правительства комплекс мер по защите граждан в купальный сезон. Ключевые изменения связаны с новым федеральным законом, расширившим полномочия местных властей в регулировании пляжных зон и развитии их инфраструктуры.
Статистика и меры:
- В регионе действует 56 санкционированных пляжей (20 муниципальных, 26 при базах отдыха, 10 при детских лагерях). Актуальный список публикуется на сайте управления.
- В 2024 году зафиксировано 46 смертей на воде. Для снижения рисков введены:
• Штрафы до 5 тыс. руб. за купание детей без сопровождения взрослых;
• Запрет на заплывы в зонах с запрещающими знаками.
- Планируется создать сеть специализированных стоянок для маломерных судов.
Профилактика:
▪️ Усилен контроль за готовностью спасательных служб к ЧС;
▪️ Регулярные рейды по несанкционированным местам купания;
▪️ Информационные кампании о правилах поведения на воде.
«Безопасность зависит от совместных усилий власти и граждан. Призываю всех соблюдать правила и информировать о рисках», — подчеркнул Юрин.
Межведомственная группа продолжит мониторинг ситуацию весь купальный сезон.