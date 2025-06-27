В Саратовской области молодые семьи будут получать компенсации затрат за съемное жилье

На территории региона установлен порядок назначения выплаты ежемесячной компенсации стоимости найма жилья молодым семьям с детьми. Родители не старше 35 лет смогут претендовать на возмещение от 50 до 75% от суммы, которая указана в зарегистрированном договоре аренды.

Льготой смогут воспользоваться проживающие в Саратовской области граждане Российской Федерации, у которых ребенок родился в период с 1 января 2025 года. Средства будут выплачиваться уже в этом году и до 31 декабря 2027 года.

Компенсация будет предоставляться тем семьям, у которых нет в собственности других жилых помещений, до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года. Эта мера поддержки станет дополнением ко всем уже действующим льготам.