Саратовская область постепенно утрачивает позиции в рейтинге регионов по динамике розницы

Регион ухудшил позиции в рейтинге розничной торговли России.

Свежее исследование РИА Новости фиксирует падение региона на 6 пунктов за пять лет. В рейтинге динамики розницы за январь–май 2026 года область занимает лишь 57-е место с ростом в 4,4%. Для сравнения: в первой половине 2021-го субъект был на 51-й строчке с приростом 6%.

Оборот на душу населения вырос с 87,3 до 131,2 тыс. рублей, а доля в общероссийском объёме сократилась с 1,2% до 1,17%.

Лидеры списка — Чукотка (+18,8%), Ивановская область (+12,2%) и Кубань (+11,5%). В аутсайдерах — Ямало-Ненецкий АО с отрицательной динамикой (-2,9%).

Ольга Сергеева