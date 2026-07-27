«Шестеро детей — это норма»: в эфире радио рассказали о семейных традициях студентов из Африки

Во многих африканских странах большая семья считается привычным явлением, а представления о количестве детей заметно отличаются от российских.

Об этом в эфире программы «Афиша» рассказала заведующая отделом развития Саратовского областного музея краеведения Светлана Захарова.

По словам гостьи, во время подготовки выставки «Точки соприкосновения» сотрудники музея общались с иностранными студентами, обучающимися в Саратове. Именно тогда выяснилось, что понятия «много детей» у представителей разных культур сильно различаются.

«Если спрашиваешь, много ли у вас братьев и сестер, они могут ответить: “Мало”. А потом оказывается, что детей в семье четверо. Для них это совершенно обычная ситуация», — отметила Светлана Захарова.

Во время беседы также затронули тему семейных традиций. По словам гостьи, в некоторых странах Африки до сих пор сохраняется многоженство, а многие семьи одновременно имеют две религии. Такая особенность связана с историей этих государств, многие из которых были бывшими колониями.

Подробнее о жизни иностранных студентов, их традициях и впечатлениях от России слушайте в программе «Афиша» на радио «Комсомольская правда — Саратов».