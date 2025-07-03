Саратовская область увеличила «подъемные» для вернувшихся соотечественников

Саратовская область увеличила выплаты для участников программы переселения.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о повышении единовременной выплаты для участников программы добровольного переселения в РФ до 20 000 рублей на каждого члена семьи. Для получения средств необходимо зарегистрироваться в территориальных органах МВД.

В 2023 году такую поддержку получили 315 переселенцев в регионе. Помимо финансовой помощи, власти содействуют в трудоустройстве и предлагают программы переобучения для адаптации к местному рынку труда.