Саратовская область – в числе регионов-лидеров по ключевым направлениям нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел заключительный в этом году штаб, где подвели итоги по всем ключевым направлениям работы.

«Завершается первый год реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стал главным вектором нашей работы на ближайшие 6 лет. В первую очередь, он направлен на то, чтобы у людей в регионах появилось все необходимое для комфортной жизни. То, что определяет качество жизни людей – где они живут, куда ходят, где работают и отдыхают. Благодаря системным решениям, постоянному вниманию и контролю со стороны Президента, оперативной работе Правительства, личному участию Председателя Правительства, конструктивному взаимодействию с Администрацией Президента, Федеральным Собранием, штабной работе с главами регионов строительная отрасль в текущем году продолжила активный рост. Ввод жилья по итогам года прогнозируется в объеме около 107 млн кв. метров или 0,73 кв. метра на человека. В том числе благодаря беспрецедентным мерам по льготной ипотеке. Такое развитие жилищного строительства и рынка ипотеки позволили в 2025 году улучшить жилищные условия 3,8 млн семей. Со всеми регионами России подписаны меморандумы с конкретными планами по развитию дорожной сети на ближайшие шесть лет. Продолжаем планомерную работу в воссоединенных регионах. Благодарю все профильные министерства, ведомства и, конечно, глав субъектов и их команды, ведь непосредственно в регионах проходит наша работа», — сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил Саратовскую область в числе регионов-лидеров по ключевым направлениям нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни». Среди них также — Чеченская Республика, республики Татарстан, Бурятия, Саха (Якутия), Калужская область.

«Отличный пример, когда системная работа дает свои плоды», – написал он в своем канале.