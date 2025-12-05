Саратовская область вложит миллиарды в бюджет на развитие ЖКХ и транспорта

В бюджете Саратовской области на 2026 год заложены значительные средства на решение вопросов жилищно-коммунальной сферы и развития транспортной инфраструктуры, сообщили депутаты регионального парламента.

Как отметил председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях, бюджетные ассигнования предусматривают продолжение обновления коммуникаций «Водоканала» в Саратове и модернизации коллектора в Энгельсе. Среди приоритетов также названы расселение граждан из аварийного жилья, ремонт дорог и тротуаров.

Саратовская областная Дума

«Отдельного внимания заслуживает тема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина удалось добиться значительного прогресса в решении этой проблемы, достигшей за многие годы критического уровня. И в следующем году эта тенденция будет продолжена», – заявил Полулях. Он подчеркнул, что финансирование на эти цели увеличено до 2 млрд рублей, что позволит региону обеспечить жильем еще большее количество нуждающихся граждан.

Депутат Кирилл Лаврентьев сообщил, что на транспортную отрасль в 2026 году предусмотрено 3,2 млрд рублей.

«В следующем году продолжится реализация программы транспортного обеспечения отдаленных территорий, а также обеспечение функционирования пассажирского транспорта на автобусных маршрутах по регулируемым тарифам и в рамках брутто-контрактов», – рассказал Лаврентьев. Он уточнил, что на сегодняшний день по этой экономической модели в Саратове работают четыре наиболее востребованных маршрута (№ 6А, 90А, 11А, 18А), на которых задействовано более 100 автобусов большой вместимости, оснащенных системами видеонаблюдения, кондиционерами и электронными табло. С 1 января 2026 года на брутто-контракты планируется перевести еще два автобусных маршрута в Саратове, связывающие микрорайоны Солнечный и Солнечный-2 с центром города.