Зарплата саратовских врачей перевалила за 88 тысяч рублей в ноябре

На начало ноября 2025 года средняя зарплата врачей в учреждениях минздрава Саратовской области составила 88 751 рубль, увеличившись за год на 7,3%.

Средний медицинский персонал получает 45 181 рубль (рост 8,1%), младший — 37 945 рублей (рост 8,1%).

Наиболее высокие зарплаты врачей зафиксированы в Вольской и Балашовской районных больницах, а среди среднего персонала — в Балашовской и Краснопартизанской РБ. Самые низкие показатели у врачей — в Саратовской и Балтайской районных больницах, у среднего персонала — в Ровенской РБ и медсанчасти ЗАТО Светлый.

Ольга Сергеева