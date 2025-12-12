Саратовская область вошла в число лучших по уровню правовой поддержки населения

Саратовская область заняла 11-е место в общероссийском рейтинге по защите прав потребителей.

Эксперты отметили успехи региона в правовом просвещении граждан, качестве официальных сайтов и активном участии местных администраций.

Как пояснил министр экономического развития Андрей Разборов, такой результат стал возможен благодаря реализации специальной областной программы. Она включает работу координационного совета при губернаторе, межведомственных структур и системную просветительскую деятельность.

Рейтинг составляется Объединением потребителей России раз в два года для оценки эффективности работы на местах. Следующее исследование пройдёт в 2027 году, и у региона есть все шансы улучшить свою позицию.

Ольга Сергеева