За 2025-й год в Саратовской области зарегистрировано 50 пар «королевских» двоен

В Саратовской области за 2025 год родилось 50 «королевских» пар двойняшек — мальчик и девочка.

Как сообщает управление ЗАГС, больше всего таких двоен появилось в марте (18 пар), а в среднем регистрируется по 10 пар в месяц. Также за год была зафиксирована одна тройня.

Глава ведомства Юлия Пономарева отметила, что рост числа многоплодных рождений отражает укрепление института семьи в регионе.

Напомним, с 2026 года в области вводится новая выплата при рождении двойни (50 тыс. рублей) или тройни (100 тыс. рублей). Также расширяется поддержка для молодых мам до 26 лет, родивших второго ребёнка — они будут получать по 8 тыс. рублей ежемесячно до трёх лет малыша. Действует и выплата в 100 тыс. рублей для беременных студенток, которую уже получили более 300 девушек.

Ольга Сергеева