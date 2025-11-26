Саратовская область вошла в топ-10 регионов по инвестиционному климату для бизнеса

Саратовская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата, поднявшись на 10-е место среди всех регионов России.

Об этом на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса сообщил министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

По итогам 2025 года регион продемонстрировал впечатляющую динамику, увеличив интегральный показатель на 3,48 балла. К ключевым достижениям отнесены эффективное выделение земельных участков инвесторам, внедрение Регионального инвестиционного стандарта и сокращение сроков подключения к инженерным сетям.

Министр также выделил направления для дальнейшей работы, включая развитие Центра поддержки экспорта и упрощение процедур подключения к газопроводам. Подчеркнута важность конструктивного диалога между властью и бизнес-сообществом для продолжения положительной динамики.

Ольга Сергеева