Саратовская область вошла в топ-3 по числу соцконтрактов

Итоги работы за 2025 год подвели на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ в Национальном центре «Россия» в Москве.

Саратовская область вошла в тройку лучших субъектов страны по реализации программы социальных контрактов, сообщает региональный минтруд.

В прошлом году с жителями области заключили более 6,7 тысячи социальных контрактов. Это позволило региону занять лидирующие позиции среди всех субъектов Российской Федерации.

Кроме того, на коллегии отметили позитивную демографическую динамику. Саратовская область вошла в число 18 регионов, где вырос суммарный коэффициент рождаемости. Министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов пояснил, что такой результат стал возможен благодаря комплексу федеральных и региональных мер.

«Кроме того, по предварительным данным, наша область вошла в число 18 субъектов, в которых произошел рост суммарного коэффициента рождаемости. Безусловно, этому способствовала не только федеральная поддержка, но и региональные инициативы губернатора Романа Бусаргина», — подчеркнул Давыдов.

Ольга Сергеева