В «Т Плюс» рассказали саратовцам, что делать, если в квартире зимой жарко

В Саратове, Балакове и Энгельсе снизили температуру отопления до минимума.

В связи с устойчивым потеплением энергетики «Т Плюс» уменьшили температуру теплоносителя в Саратове, Балакове и Энгельсе до +70 градусов. Об этом сообщили в компании.

Как пояснили специалисты, это минимально допустимый показатель, согласованный с городскими администрациями. Дальнейшее снижение температуры невозможно без риска ухудшения качества горячей воды.

Если при минимальных параметрах отопления в квартире сохраняется жара, жителям рекомендуют обращаться в управляющие организации. Для регулировки температуры в доме УК могут:

настроить сужающие устройства в подвалах;

отрегулировать балансировочные краны в тепловых узлах;

задействовать погодозависимую автоматику.

«Грамотные действия УК и ТСЖ позволят не допустить „перетопов“ и снизят уровень платы за отопление», — отметили в компании.

Напомним, что сегодня в связи с ремонтом трубопроводов ограничена подача отопления и горячей воды в ряде домов Октябрьского, Волжского и Ленинского районов Саратова.

Алиса Эай