В «Т Плюс» рассказали саратовцам, что делать, если в квартире зимой жарко

В Саратове, Балакове и Энгельсе снизили температуру отопления до минимума.
В связи с устойчивым потеплением энергетики «Т Плюс» уменьшили температуру теплоносителя в Саратове, Балакове и Энгельсе до +70 градусов. Об этом сообщили в компании.
Как пояснили специалисты, это минимально допустимый показатель, согласованный с городскими администрациями. Дальнейшее снижение температуры невозможно без риска ухудшения качества горячей воды.
Если при минимальных параметрах отопления в квартире сохраняется жара, жителям рекомендуют обращаться в управляющие организации. Для регулировки температуры в доме УК могут:
настроить сужающие устройства в подвалах;
отрегулировать балансировочные краны в тепловых узлах;
задействовать погодозависимую автоматику.
«Грамотные действия УК и ТСЖ позволят не допустить „перетопов“ и снизят уровень платы за отопление», — отметили в компании.
Напомним, что сегодня в связи с ремонтом трубопроводов ограничена подача отопления и горячей воды в ряде домов Октябрьского, Волжского и Ленинского районов Саратова.
