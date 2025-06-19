Саратовская область вошла в топ-5 ПФО по доступности продуктов питания

Согласно данным Саратовстата на 16 июня 2025 года, регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по низким ценам на основные продовольственные товары.
Лидерство по самым низким ценам:
- Хлеб и булочные изделия – 86,64 руб./кг
- Ржано-пшеничный хлеб – 66,30 руб.
- Маргарин – 223,85 руб.
- Репчатый лук – 59,72 руб.
В топ-5 ПФО по другим категориям:
2-е место: свинина (327,94 руб.), замороженная рыба (265,10 руб.), пшено (40,83 руб.), морковь (55,95 руб.)
3-е место: баранина (718,08 руб.), рис (98,27 руб.), яблоки (143,43 руб.)
4-е место: говядина (612,34 руб.)
5-е место: помидоры (170,18 руб.), подсолнечное масло (136,05 руб.)
Динамика цен:
Наблюдается снижение стоимости молочной продукции, куриного мяса, яиц, круп, овощей (картофель, капуста, огурцы, помидоры) и растительного масла по сравнению с предыдущей неделей.