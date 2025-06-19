В Краснопартизанском районе реализованы патриотические инициативы к 80-летию Победы

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В рамках программы поддержки местных инициатив в Краснопартизанском районе завершены два значимых проекта:

Установка памятника участникам СВО

Место: центральная площадь п. Горный

Стоимость: 794,8 тыс. рублей (включая 569,8 тыс. руб. областной субсидии и 134,2 тыс. руб. вклада жителей) . Реконструкция обелиска воинам ВОВ

Место: с. Раздольное

Работы: ремонт монумента, укладка плитки, установка 6 фонарей и скамеек (по аналогии с проектом в с. Толстовка) .

Планы на 2025 год:

Ремонт водопровода в п. Римско-Корсаковка;

Обустройство колодца в с. Непокоиха;

Монтаж уличного освещения в с. Сулак .

К 80-летию Победы в области запланирован ремонт 25 мемориалов на 44 млн рублей, из которых 26 млн — средства регионального бюджета .

Министерство финансов области отмечает важность софинансирования таких проектов местными жителями и бизнесом.