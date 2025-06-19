В Краснопартизанском районе реализованы патриотические инициативы к 80-летию Победы

В рамках программы поддержки местных инициатив в Краснопартизанском районе завершены два значимых проекта:
- Установка памятника участникам СВО
Место: центральная площадь п. Горный
Стоимость: 794,8 тыс. рублей (включая 569,8 тыс. руб. областной субсидии и 134,2 тыс. руб. вклада жителей) .
- Реконструкция обелиска воинам ВОВ
Место: с. Раздольное
Работы: ремонт монумента, укладка плитки, установка 6 фонарей и скамеек (по аналогии с проектом в с. Толстовка) .
Планы на 2025 год:
- Ремонт водопровода в п. Римско-Корсаковка;
- Обустройство колодца в с. Непокоиха;
- Монтаж уличного освещения в с. Сулак .
- К 80-летию Победы в области запланирован ремонт 25 мемориалов на 44 млн рублей, из которых 26 млн — средства регионального бюджета .
Министерство финансов области отмечает важность софинансирования таких проектов местными жителями и бизнесом.