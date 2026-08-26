Саратовская область высадит ещё 1,3 тысячи гектаров леса

Подведены итоги пятилетней экологической программы.

Осенью 2026 года в регионе появится ещё 1,3 тыс. гектаров новых лесных насаждений.



Это часть масштабной работы по нацпроекту «Экологическое благополучие», инициированному президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Саратовской области высажено более 15 тыс. гектаров леса.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин по итогам встречи с главой регионального министерства природы и экологии Константином Дорониным.

Чтобы обеспечить себя собственным посадочным материалом, полностью перестроили работу лесхозов: они получили финансирование на новое оборудование, модернизацию и меры поддержки.

Губернатор поставил задачу сохранять ежегодные объёмы высадки на уровне не менее 4 тыс. гектаров и в перспективе наращивать их за счёт имеющихся ресурсов.

Ольга Сергеева