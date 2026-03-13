Саратовская область за год стала лидером ПФО по росту объёмов строительства

Саратовская область вошла в топ-30 регионов России по вводу жилья в 2025 году.

Итоги работы строительного комплекса за 2025 год подвели на заседании коллегии министерства строительства и ЖКХ области. Глава ведомства Михаил Бутылкин представил доклад о ключевых достижениях и планах отрасли.

По итогам прошлого года в регионе введено в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 6526 жилых домов и 11 530 квартир. В большинстве районов области показатели превысили уровень предыдущего года.

Общий объем работ в сфере строительства превысил 258 миллиардов рублей. По этому показателю регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе и 24-е в России. Годовой прирост составил 21,6 процента — лучший результат в ПФО и десятый по стране. По объемам ввода жилья Саратовская область расположилась на 28-й строчке всероссийского рейтинга.

Михаил Бутылкин отметил смену ориентиров строительных компаний: застройщики все чаще делают акцент на комфорте будущих жильцов, а не только на коммерческой выгоде.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке многодетных семей. В 2025 году за счет областного софинансирования инфраструктурой обеспечено 658 участков для семей с тремя и более детьми.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина стартовал новый этап программы переселения из аварийного жилья. Планируется расселить 15,74 тысячи квадратных метров. Кроме того, жилищные условия улучшили 528 семей — многодетных, молодых, ветеранов войны и боевых действий.

Алиса Эай